Mülldeponie in Pont Unbekannte stehlen 2600 Liter Diesel

Pont · Normalerweise werden auf der Mülldeponie in Pont Dinge angeliefert. Irgendwann am Wochenende erfolgte der Transport in die andere Richtung. Kriminelle waren am Werk.

06.12.2022, 16:16 Uhr

Auf der Mülldeponie Pont waren Dieseldiebe unterwegs. Foto: Evers, Gottfried (eve)