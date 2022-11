Hans Stratmans war Gründungsmitglied des Clubs Rotary Club Geldern kehrt nach Ingenray zurück

Bei der Besichtigung konnten viele Rotarier von Erlebnissen in den Räumen berichten. Anschließend wurde der Keller mit der Bar besichtigt. Dann ging es in den Ausstellungsbereich, den Rittersaal. Aus der Bibliothek hat Schrör selbst alle Bücher, Stiche und Dokumente selbst in gut 300 Umzugskartons verpackt. Die Unterlagen sind heute zum großen Teil im Archiv und in einem besonderen Raum in der Scheune. Danach wurde das Archiv besichtigt, das im früheren Schwimmbad errichtet wurde.