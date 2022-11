Premiere in Geldern : Kolpingsfamilie lädt bundesweit zum Radeln ein

Geldern Fahrradwochenende findet vom 11. bis 13. August statt. Die Anmeldungen laufen. Die Teilnehmer können zwischen verschiedenen Touren wählen.

Die Kolpingsfamilie Geldern lädt zum ersten bundesweiten Kolping-Fahrradwochenende vom 11. bis 13. August 2023 nach Geldern ein. Alle Radfahrer werden am Freitag im Laufe des Nachmittags in der Landlebenstadt eintreffen und am Sonntag nach dem Abschlussgottesdienst in der Maria-Magdalena-Kirche wieder abfahren. Am Samstag, 12. August, werden verschiedene Fahrradtouren zum Beispiel für Familien mit Kindern, eine große Tour mit vielen Kilometern und eine kleinere Tour angeboten.