Kultur in Wermelskirchen : Laienspielgruppe Hünger begeistert mit lustigem Abend vor ausverkauftem Haus

Hünger Die Laienspielgruppe Hünger feiert nach der Corona-Pause den Neustart auf der Bühne – mit illustren Gestalten, fröhlichen Schlüpfrigkeiten und gut gelaunten Darstellern.

Eine Melodie und die Stimme von Katja Ebstein unterbricht die Stille: „Theater, Theater, der Vorhang geht auf. Dann wird die Bühne zur Welt. Theater, Theater, das ist wie ein Rausch. Und nur der Augenblick zählt.“ Das Scheinwerferlicht geht an, der Vorhang hebt sich, das Spektakel unter Leitung von Uta Lenz beginnt. Zuerst sorgt der Auftritt der vielen aus dem Alltag bekannten Gesichter für Heiterkeit im Publikum: Doris Mahlkow-Fahrner wirbelt in der Hauptrolle über die Bühne, zickt, flirtet und schlüpft in grelle Fummel. Thomas Esters begeistert mit verrutschtem Schnurbart, Blaumann und großer Kunst beim Leiterabstieg. Birgit Fox kommt in ihren Rollen so blasiert daher, dass das Publikum jubelt. Ute Esters schlüpft gut gelaunt in die Rolle des schlichten Trudchens, das mit Lockenwicklern im Haar über die Bühne tänzelt. Cedrik Platt trägt Hausmeisterkittel und Harmlosigkeit im Blick und lässt ständig die Requisiten verschwinden. Jenny Fox verbringt die erste Halbzeit als Souffleuse Lilly in der Unsichtbarkeit, bevor sie unter den Tisch wechselt. Und heimlicher Star des Abends ist Wilfried Frowein, der in seiner Rolle über die Bühne schlurft, den Text vergisst, am Flachmann schlürft und seine Socken gegen lilafarbene Puschelhausschuhe tauscht. Es ist ein buntes Panoptikum kurioser Gestalten, das für große Heiterkeit im Publikum sorgt.