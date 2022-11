Rat Kerken berät über Baugebiet Aldekerk Süd Abschied vom Erdgas

Der Ortsteil Aldekerk wächst weiter. Genau genommen liegt das neue Baugebiet „Aldekerk Süd II“ zwar in Eyll, aber da das Gebiet sich unmittelbar an die in den vergangenen Jahren rasant gewachsene Aldekerker Struktur mit Gromansfeld und Ackermannsfeld anschließt, wählte man den Namen. Dort werden, wie mehrfach berichtet, nach aktuellem Planungsstand gut 80 Grundstücke zur Errichtung von Einfamilienhäusern geschaffen. Zudem sind elf Mehrfamilienhäuser und ein neuer Kindergarten vorgesehen. Im Rat ging es jetzt in verschiedenen Tagesordnungspunkten um Details für das Neubaugebiet.