Wirtschaft in Straelen Sicherheitskonzepte Breuer in Straelen auf Expansionskurs

Sicherheitskonzepte Breuer erstellt in erster Linie Anschlageinrichtungen zur Absturzsicherung für Flachdächer. Die Anschlageinrichtungen werden dabei ausschließlich im eigenen Meisterbetrieb hergestellt. Ein eigener Testturm bietet zudem die Möglichkeit, alle Produkte vor Ort auf Belastbarkeit und Sicherheit zu testen. „So können wir für unsere Kunden einen Rundum-Service anbieten. Zudem sind wir so in der Lage, auch zeitnahe Lieferungen sicherzustellen. Ein großes Plus, gerade in der jetzigen Zeit“, so Jens Breuer.