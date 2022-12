Sportschießen Anna Janssen gewinnt das Weltcup-Finale in Kairo

Jetzt warten noch nationale Aufgaben auf die Schützin, die dringend zur Zufriedenheit erledigt werden müssen. Anna Janssen ist mit der Luftgewehr-Mannschaft der SSG Kevelaer in der Bundesliga Nord gefordert. Für den amtierenden Deutschen Meister, der den Titel zuletzt dreimal in Serie gewonnen hatte, sieht es aktuell nicht besonders gut aus. In bislang sieben Wettkämpfen hat das Team bereits drei Niederlagen hinnehmen müssen – die Teilnahme an der Endrunde ist gefährdet. Momentan steht die SSG auf Platz sechs, doch nur die besten vier Teams ziehen ins Finale ein. Vier Wettkämpfe stehen noch aus, von denen die letzten beiden am 14. und 15. Januar in der heimischen Zweifach-Sporthalle in der Hüls stattfinden.