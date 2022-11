Neuer Markt kommt sehr gut an : Großandrang auf Haus Ingenray

Gelungene Premiere auf Haus Ingenray: Der Lichtermarkt war ein großer Erfolg. Er wird auch im nächsten Jahr stattfinden. Foto: Beate Schindler

Pont Der erste Lichtermarkt in Pont begeisterte gut 4000 Besucher. Die Mischung aus schöner Kulisse und kulinarischen sowie Angeboten des Historischen Vereins kam sehr gut an.

„Wir hatten zwar mit einem guten Zulauf gerechnet, aber das, was wir nun erlebt haben, hat nun wirklich unsere kühnsten Erwartungen übertroffen“, so erläutern die Initiatoren und Organisatoren Clemens Scholten und Jan Scharloo hocherfreut die Erfolgsbilanz des ersten Lichtermarktes auf Haus Ingenray. An die 4000 Besucher strömten am Wochenende aus näherer und entfernterer Umgebung zum Sitz der Emilie-und-Hans-Stratmans-Stiftung. Der Herrensitz ist jetzt Forschungs- und Begegnungsstätte des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend, der als Gastgeber und Mitveranstalter fungierte.

„Das seit Anfang September öffentlich zugängliche Haus macht natürlich neugierig und zog viele Menschen an, aber der Lichtermarkt war schlichtweg eine Sensation und löste bei den Gästen wie auch bei den Ausstellern einhellige Begeisterung aus“, so das Duo. Gut zwei Wochen hatte das Team um Bauingenieur Clemens Scholten, der den Umbau des Anwesens leitete, und Hausverwalter Jan Scharloo alle Hände voll zu tun, um das Gelände in ein strahlendes vorweihnachtliches Ambiente zu tauchen und zusammen mit den Ausstellern – in der Regel Privatleute und ortsansässige Ponter, Veerter oder Gelderner Vereine – ein entsprechendes „marktfähiges“ Konzept zu erarbeiten. „Zelte mussten gemietet, Stühle, Tische, Lichterketten und Feuerkörbe besorgt, Beschilderungen für die Wegführung und natürlich auch für die Ausweisung der Parkplätze angefertigt werden. Es war ein Puzzle aus unzähligen Kleinteilen. Dies hat uns auf Trab gehalten, aber es hat sich eben mehr als nur gelohnt“, führt Jan Scharloo aus.

Geboten wurde ein mit geschmackvollen Ständen und dezenter Beleuchtung ausgestatteter vorweihnachtlicher Markt im Innenhof , der von hochwertigen kunsthandwerklichen Produkten über Bienenhonig bis zu den Weihnachts-Klassikern wie Maronen, Glühwein, Waffeln, Grillwurst oder Reibekuchen eine große Produktpalette präsentierte. Innerhalb des Hauses waren im Erdgeschoss die Ausstellung zur „Fossa Eugeniana“ der Stratmans-Stiftung sowie der Info- und Büchertisch des Historischen Vereins begehrte Ziele der Gäste. In der ersten Etage erfreute sich der Verein Freizeit-Künstler Geldern über den regen Zulauf und das große Interesse, das den ausgestellten Arbeiten gewidmet wurde.