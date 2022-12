Drei Kitas dürfen sich über Preisgeld freuen Kerkens Kindergärten gewinnen

Kerkens Bürgermeister Dirk Möcking erläutert: „Der Klima- und Umweltschutz fängt bereits bei den Kleinen an. Umso erfreulicher ist es zu sehen, dass die Kitas in unserer Gemeinde sich aktiv dafür einsetzen. Die Umweltbildung der Kinder liegt mir dabei besonders am Herzen. Vielen Dank an die Kindergärten für dieses Engagement.“