Mann sticht in Winternam auf Mitbewohner ein Messerattacke in Unterkunft

Was der Anlass für den Streit war, das sei Teil der weiteren Untersuchungen, so eine Polizeisprecherin. Die beiden Männer leben in der Unterkunft und wohnen dort auch auf der selben Etage, in der es auch einen Gemeinschaftsraum gibt. Daher kannten die beiden sich auch. Eben auf dieser Etage kam es dann am Montagmittag zu der Auseinandersetzung. Der 31-Jährige stach mit einem Messer auf den anderen Mann ein und fügte ihm Schnittverletzungen unter anderem an der Hand zu.