Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Diesel-Diebe zapfen Tank von Planierraupe an

Kraftstoff abgezapft Am vergangenen Wochenende kam es zu zwei Kraftstoffdiebstählen. Zwischen vergangener Woche Freitag, 2. Dezember, 17.30 Uhr, und Montag, 5. Dezember, 6.10 Uhr, öffneten Unbekannte zwei Tankbehälter eines im Industriegebiet an der Brüsseler Allee in Granterath abgestellten Lkw und zapften Kraftstoff in unbekannter Menge ab. Auf das Gelände einer umzäunten Kiesgrube bei Holzweiler verschafften sich unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen, 4. Dezember, zwischen 1 Uhr und 2 Uhr Zutritt. Dort öffneten sie den Tank einer Planierraupe und entwendeten circa 300 Liter Dieselkraftstoff.