Aktion im Advent Wie das Friedenslicht zu den Issumern kommt

An folgenden Stellen findet am Sonntag, 18. Dezember, die Verteilung statt: In Issum auf dem Schulhof St. Nikolaus-Schule, Weseler Straße 54, am St.-Josefs-Haus auf der Kapellener Straße 43 und auf dem Spielplatz An de Klump. In Sevelen wird das Friedenslicht verteilt auf dem Schulhof der Gesamtschule Facettenreich, Burgweg 15, und am St.-Antonius-Haus, Büllenstraße 1. In Oermten ist die Ausgabe am Mehrgenerationenplatz am Letmannsdyck und in Vorst auf dem Hof der Familie Stenmanns.