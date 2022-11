Premiere in Pont : Ingenray öffnet Tore für Lichtermarkt

Premiere in Pont

Für den ersten Lichtermarkt öffnet Haus Ingenray am Wochenende seine Tore. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Service Pont Die Veranstaltung zieht von Veert nach Pont. Das Nabu-Naturschutzzentrum Gelderland lädt zu Eulenspaziergängen ein. Die Freizeitkünstler zeigen ihre neuesten Arbeiten und die Ausstellung zur Fossa Eugeniana ist zu besichtigen.

Premiere auf Haus Ingenray: Der Lichtermarkt am Wochenende 12. und 13. November ist der erste Markt auf dem Innenhof des Herrensitzes in Pont. Möglich wird es dank Hilfe aus der Nachbarschaft: Die Aussteller des Veerter Lichtermarktes sind nun in Pont erstmals vollständig versammelt. Sie haben ihren Standort gewechselt, um sich auf Ingenray großzügiger präsentieren zu können.