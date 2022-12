Informationstechnik am Niederrhein breit aufgestellt Vom Dampfradio zum High-Tech-TV

Dass 1947 noch andere Zeiten herrschten, zeigt schon die Berufs-Bezeichnung: Rundfunkmechaniker hieß es damals noch. Denn da ging es vor allem noch um Radios. Als 1954 das Fernsehen dem Radio so langsam den Rang ablief, wurde der Name entsprechend in „Innung für Radio- und Fernsehtechnik“ gewechselt. Auch danach legte die technische Entwicklung keine Verschnaufspause ein: Inzwischen machen längst Smart-TV, Soundbars oder Satellitenradio dem Radio Konkurrenz. Und mit dem Fortschreiten der Technik wandelte sich der Name erneut: 75 Jahre nach Gründung der Rundfunkmechaniker-Innung heißt der Zusammenschluss seit einigen Jahren „Innung für Informationstechnik“.