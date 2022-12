Nahverkehr Neuer Bus fährt Straelener schnell zur Bahn

Bürgermeister Bernd Kuse hatte es beim Wirtschaftstreff bereits angekündigt: Eine neue Busverbindung bringt die Straelener bald ans Eisenbahnnetz. Ab Sonntag, 11. Dezember, fährt der neue Schnellbus SB 41 von Montag bis Freitag von Straelen zum Bahnhof Nieukerk und sorgt zwischen 5 und 23 Uhr für eine sehr gute Anbindung an den RE 10 in Richtung Düsseldorf und Kleve. Bis 19 Uhr verkehrt der Schnellbus im 30-Minuten-Takt, später stündlich. Am Samstag und Sonntag bringt der SB 41 die Fahrgäste alle 60 Minuten bis in die Abendstunden nach Nieukerk und wieder zurück.