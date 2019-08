Klimaschutz in Geldern : Demo von „Fridays for Future“ nun doch am Samstag

Geldern Eigentlich hatten die Klima-Aktivisten von „Fridays for Future“ einen Generalstreik in Geldern geplant. Nun haben sie ihre Demonstration auf den Samstag verlegt.

Es sollte ein Generalstreik an einem Freitag werden, nun ist eine Groß-Demonstration am Samstag geplant. Die Organisatoren von „Fridays for Future“ wollen am 28. September in Geldern für den Klimaschutz auf die Straße gehen. Die eigentlich geplante Veranstaltung wäre sich sonst mit einer Klima-Demo in Bonn in die Quere gekommen, so die Organisatoren.