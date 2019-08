Straelen : Probelauf für den Kilimandscharo: der Weg auf die Zugspitze

Straelen Anfang 2020 gehen Mitarbeiter einer Straelener Steuerberatungskanzlei auf 5895 Meter. Am Wochenende waren sie auf Deutschlands höchstem Berg.

Die Beine fühlen sich noch ein bisschen schwer an. Immerhin ging es am Wochenende für sie, die sonst das niederrheinische Flachland gewohnt sind, auf 2962 Höhenmeter. Die Zugspitze haben sich Mitarbeiter der Straelener Steuerberatungskanzlei Dr. Müller-Hufschmidt als Trainingsstrecke ausgesucht. Denn im Januar soll es sogar auf 5895 Meter Höhe gehen. Unter den Blicken der Niederrheiner wird sich dann der tansanische Urwald erstrecken, wenn sie auf dem Bergmassiv des Kilimandscharo stehen.

Der Probelauf fand am Wochenende mit der Tour auf die Zugspitze statt. Nicolai Müller von der Steuerberatungskanzlei lässt die Zeit Revue passieren. Losgewandert wurde am Samstag um 8 Uhr von der Olympiaschanze aus. Es wurde versucht so, wenig Kilos wie möglich in den Rucksack zu packen. „Da war auch noch ganz gutes Wetter“, erinnert sich der Straelener.