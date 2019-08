Familienzentrum in Geldern : Neues Programm für das Barbaraviertel

Familienzentrum in Geldern

Geldern Das neue Programmheft mit verschiedenen Aktionen für Eltern und Kinder ist da.

Zudem bietet das Familienzentrum Barbaraviertel die Möglichkeit, sich kostenfrei in Elternkursen über Wissenswertes, wie beispielsweise die Gesundheitsvorsorge, zu informieren oder sich beim „Offenen Elterncafé“ mit anderen Eltern auszutauschen. Darüber hinaus bietet die Caritas-Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene einmal im Monat Sprechstunden zur Unterstützung in allen Erziehungsfragen an.