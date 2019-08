Bei Bofrost begann das Ausbildungsjahr : Verstärkung für Bofrost

Straelen Zuwachs für Bofrost: 17 neue Auszubildende haben ihre zwei- bis dreijährige Ausbildung beim europäischen Marktführer im Direktvertrieb von Eis- und Tiefkühlspezialitäten begonnen: als Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel (teilweise mit dualem Studium), als Kaufmann/-frau für Dialogmarketing und für Büromanagement, als Fachinformatiker mit dualem Studium, als Maschinen- und Anlagenführer sowie als Fachkräfte für Lagerlogistik.

„Als traditionsreiches Familienunternehmen, das stark mit dem Niederrhein verwurzelt ist, ist es uns wichtig, insbesondere Schulabgängern aus der Umgebung eine berufliche Perspektive zu bieten, ganz unabhängig davon, ob in kaufmännischen oder gewerblich-technischen Berufen“, erklärt Anika Büns, Ausbildungsleiterin bei Bofrost. Mit den neu hinzugekommenen Auszubildenden bildet der Eis- und Tiefkühlspezialist momentan insgesamt 28 junge Frauen und Männer aus. Gleich zu Beginn ihrer Ausbildung haben die neuen Mitarbeiter an einem mehrtägigen Team- und Rhetorikseminar in der Akademie Heydevelthof in Nettetal-Leutherheide teilgenommen. „Neben Fachwissen sind auch Soft-Skills wie Teamwork, Kommunikationsfähigkeit oder auch Einfühlungsvermögen besonders wichtig – auf diese Aspekte legen wir viel Wert“, so Anika Büns.