Kommunalwahl in Issum : FDP: „Brüx wird Bürgermeister bleiben“

Kommunalwahl in Issum

Die Issumer Liberalen wollen sich im anstehenden Wahlkampf voll auf die Ratswahl konzentrieren.

Die Issumer FDP wird die erneute Kandidatur von Clemens Brüx für das Bürgermeisteramt nicht unterstützen. Das haben die Mitglieder des FDP-Ortsverbands Issum auf einem außerordentlichen Parteitag entschieden. Thomas Wittenburg, Pressesprecher des Ortsverbandes, und Fraktionsvorsitzende Brigitte Viefers betonten am Dienstag im Gespräch mit unserer Redaktion, dass dies aber keine Unzufriedenheit mit der Arbeit des Verwaltungschefs bedeute. „Der auschlaggebende Punkt für diese Entscheidung“, so Wittenburg, „war, dass wir grundsätzlich keinen Sinn darin sehen, einen Kandidaten zu unterstützen, der keinen Gegenkandidaten hat. Üblicherweise unterstützt man einen Bewerber, weil man ihn für geeigneter und kompetenter als den oder die anderen Kandidaten hält. Dieses Kriterium trifft hier aber nicht zu. Somit ist die Situation für die anstehende Kommunalwahl völlig anders als 2015, als wir die erstmalige Kandidatur unterstützt haben.“

Aus Sicht der FDP wird also der Issumer Bürgermeister mangels Alternative auf jeden Fall auch nach dem Wahltag am 13. September 2020 weiterhin Clemens Brüx heißen. Somit wollen und müssten die Liberalen ihre ohnehin knappen finanziellen und personellen Ressourcen bündeln und gezielt für den eigenen Wahlkampf einsetzen. Dies ist umso wichtiger, da bei der anstehenden Kommunalwahl im nächsten Jahr wohl auch neue Mitbewerber, wie die Grünen, antreten werden. Brigitte Viefers betont aber: „Unsere Entscheidung bedeutet keineswegs, dass wir gegen eine erneute Kandidatur des amtierenden Bürgermeisters sind – zumal auch das nicht zuletzt wegen eines fehlenden Gegenkandidaten gar keinen Sinn machen würde. Der Beschluss der FDP Issum soll somit auch nicht als Wertung der bisher geleisteten Arbeit des Amtsinhabers gewertet werden. Unser Ziel ist es, auch in der nächsten Legislaturperiode mit einer möglichst starken FDP-Fraktion weiterhin gut mit dem Bürgermeister und den anderen im Rat vertretenen Fraktionen zum Wohle Issums zusammenzuarbeiten.“