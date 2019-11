Kommentar „Unsere Woche“ : Der ewige Bürgermeister geht

Wichtige Weichenstelllungen für die Kommunalwahl: In Issum tritt Clemens Brüx mit breiter Unterstützung wieder an. Weeze muss sich dagegen einen neuen Verwaltungschef suchen.

Es ist wahrscheinlich Zufall, dass sich am gleichen Tag die beiden Bürgermeister erklären, bei denen man noch nicht wusste, ob sie wieder antreten möchten. Bei Clemens Brüx überrascht es sicher nicht, dass er sich zum zweiten Mal dem Votum der Issumer Bürger stellen will. Dafür lässt die Nachricht aus Weeze aufhorchen: Ulrich Francken, der gefühlt ewige Bürgermeister der Kommune und sicherlich auch einer der unumstrittensten Verwaltungschefs weit und breit, hat am Freitag erklärt, nicht erneut kandidieren zu wollen. Seit 2001 ist er hauptamtlicher Bürgermeister in Weeze. Bei der Bürgermeisterwahl 2015 stand nur noch sein Name auf dem Wahlzettel, er bekam 88,8 Prozent der Stimmen. Seine Wiederwahl wäre sicherlich nur eine Formsache gewesen. Doch er verzichtet, will sich mit dann 62 Jahren mehr der Familie und dem Privatleben widmen. Eine nachvollziehbare Entscheidung, auch wenn wir glauben, dass dem Vollblutpolitiker etwas fehlen wird. Wir wünschen ihm alles Gute.