Kultur am Niederrhein : Reise durch Issums Geschichte

Gerhard Hermsen (Mitte) stellte die Ausstellung zusammen. Dessen Ausführungen lauschen Corinna Cox, Hans Cox,Jörg Stüwe und Horst Eikers (v.l.). Foto: Evers, Gottfried (eve)

Historische Gegenstände und alte Artefakte sind im His-Törchen zu sehen. Ehrenbrudermeister Gerhard Hermsen bereitete die sehenswerte Ausstellung zum 600-jährigen Bestehen der St.-Nicolai-Bruderschaft vor.

Nicht weniger als vier Jahre lang bereitete der Ehrenbrudermeister der St.-Nicolai-Bruderschaft, Gerhard Hermsen, die Ausstellung zum 600-jährigen Bestehen der Bruderschaft in Issums His-Törchen vor. Mit Hilfe historischer Bücher über die Gemeinde Issum eignete sich Hermsen nach und nach Wissen über verborgene Artefakte und deren Aufenthaltsort an. Durch zahlreiche Telefonate und mehrere Besuche in anderen Städten und Gemeinden am linken Niederrhein konnte er über Leihgaben viele Gegenstände, die zur Issumer Geschichte gehören, im His-Törchen präsentieren. Sonntag führte er persönlich durch die Ausstellung.

So auch einen großen getöpferten Schauteller, auf dem Jesus am Kreuz zu sehen ist. Das Kevelaerer Museum hat den Schauteller, der vom Issumer Töpfer J.H. Andrea 1658 angefertigt wurde, für die Ausstellung zur Verfügung gestellt. Im 17. Jahrhundert war das Töpferhandwerk in Issum weit verbreitet. Zur damaligen Zeit konnten viele Menschen weder richtig rechnen noch schreiben oder lesen. „Es gab auch keinen Fernseher oder Google. Deswegen musste man die Geschehnisse irgendwie darbieten. Dies hat man Mithilfe von Dekorations- und Schautellern gemacht“, erklärte Hermsen den Besuchern.

Info Ausstellung noch bis Sonntag zu sehen Öffnungszeiten Bis zum Sonntag, 24. November, kann die Ausstellung im His-Törchen in Issum noch besucht werden. Dienstag bis Donnerstag von 8.30 bis 12:30 Uhr und 14 bis 15.30 Uhr, Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie Sonntag von 11 bis 13 Uhr und 15 bis 17 Uhr.

Im größten Raum des Museums wartete der etwa 1,20 Meter hohe „Thronende Nikolaus“ auf die geschichtsinteressierten Gäste. Die aus Nussbaumholz gefertigte Nikolausstatute stand vor einigen Jahrhunderten in der Issumer Pfarrkirche, ehe sie im 17. Jahrhundert ins Nikolaushäuschen (1664 erbaut), der Gedenkstätte der Bruderschaft, umzog. Im Jahr 1764 wurde der „Thronende Nikolaus“ zur Franzosenzeit beinahe von zwei französischen Soldaten, die das Nikolaushäuschen als Wachhaus verwendeten, als Brennholz genutzt, informierte Ehrenbrudermeister Hermsen. Issums Bürger Janneken Vortmann beobachtete damals das Ereignis und lud die beiden Soldaten – Erzählungen nach – kurzum zu einem Umtrunk ein. Die beiden Franzosen sollen von ihm derart betrunken gemacht worden sein, so dass Vortmann die wertvolle Nikolausstatue vor seinem Schicksal als Brennholz bewahren konnte. Dank Vortmann steht der „Thronende Nikolaus“ seit 1974 auch noch heute in Issums Pfarrkirche.

Bereits beim Betreten des His-Törchens wurden die Besucher von einer mehr als 250 Jahre alten Fahne aus dem Jahr 1753 begrüßt. Sie wurde in einer Truhe im alten Issumer Kino gefunden, erzählte Hermsen. Auf ihr sind unter anderem zwei wilde Männer und ein springender Hirsch zu sehen. Die Fahne zeigt also das Symbol der Herrlichkeit Issum. „In den späten 1800er-Jahren fand der springende Hirsch erstmals offiziell Platz auf dem Issumer Gemeinde-Wappen“, berichtete Hermsen.