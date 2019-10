Kommunalwahl 2020 in Alpen : FDP in Alpen mit Kandidaten fürs Bürgermeisteramt

FDP in Alpen mit Kandidaten fürs Bürgermeisteramt

Kommunalwahl 2020 in Alpen

Noch will FDP-Fraktionschef Thomas Hommen den Namen des Bürgermeisterkandidaten nicht bekannt geben. Foto: bp/Archiv

Alpen Ortsparteitag der Alpener FDP steht ganz im Zeichen der Kommunalwahl im Herbst des nächsten Jahres.

Die FDP, kleinste Fraktion im Rat, zieht mit einem eigenen Bürgermeisterkandidaten in den Kommunalwahlkampf. Der Ortsverband lädt für Montag, 4. November, um 19 Uhr zur Wahlversammlung in den Torenhof in Menzelen-Ost. Das Treffen steht ganz im Zeichen der Kommunalwahl im Herbst des kommenden Jahres. Auf der Tagesordnung stehen die Besetzung der 16 Wahlbezirke mit liberalen Kandidaten, die Aufstellung der Reserveliste sowie schließlich die Nominierung eines Mannes oder einer Frau, der oder die gegen den amtierenden CDU-Bürgermeister Thomas Ahls ins Wahlrennen gehen soll. FDP-Fraktionschef Thomas Hommen nannte keinen Namen. Aber es wäre keine Überraschung, wenn er’s selbst noch mal angeht. Vor fünf Jahren kam er auf 4,3 Prozent, zwei Punkte weniger als seine Partei.