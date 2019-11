Innovationspreis Ergonomie geht an Baak : Auszeichnung für Straelener Unternehmen

Der Sicherheitsschuhhersteller Baak hat den Innovationspreis Ergonomie erhalten. 2020 soll ein Meetinghause gebaut werden.

Wenn die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve am 26. November zu ihrem Unternehmerfrühstück ins Hotel Straelener Hof einlädt, werden Andrea und Ingo Grusa das Unternehmen Baak vertreten und an einer Gesprächsrunde „Wege zum Erfolg: Hidden Champions lassen in die Karten blicken“ teilnehmen. Das Geschäftsführer-Ehepaar des Straelener Sicherheitsschuhherstellers blickt auf erfolgreiche Wochen zurück und plant innovative Projekte.Vergangene Woche nahm Ingo Grusa auf dem A+A-Messestand von Baak in Düsseldorf den Innovationspreis Ergonomie entgegen. Das IGR Institut für Gesundheit und Ergonomie aus Nürnberg zeichnet damit Unternehmen aus, die sich durch ihr vorbildliches Engagement für den arbeitenden Menschen profilieren. Die Jury würdigt insbesondere Firmen, die ihre Philosophie wirksam in ergonomische Konzepte und Produkte umsetzen.