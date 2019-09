Neues aus der Heimat alter Braukunst : SPD will Issum zum Altbierdorf machen

SPD will Issum zum Altbierdorf machen

Noch sieht das Ortsschild von Issum so aus. Ob es Namenszusätze wie „Altbierdorf“ oder „Hexenland“ geben sollte, wurde diskutiert. Foto: Bianca Mokwa

Die Genossen wollen einen Namenszusatz. Verwaltung sieht den Vorschlag eher skeptisch.

Die Begriffe sind bei den Dorfbewohnern schon in aller Munde, Issum ist das Altbierdorf, Sevelen das Hexenland. Die Begriffe sind etabliert, in Sevelen trägt das Freibad den Namen „Spaßbad Hexenland“, es gibt Hexenland-Taxis und auch die Geschäftsleute werben mit dem Namen. Und im Issumer Ortskern steht die Diebels-Brauerei, damit ist der Ort die „Heimat alter Braukunst“.

In der Begründung hieß es unter anderem, dass man das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der gesamten Gemeinde Issum stärken wolle. „Unterschiedliche Namenszusätze in den Ortsteilen würden dem eher entgegenwirken.“ Zudem könnten Personen, vor allem Ortsfremde, die Begrifflichkeiten falsch interpretieren. „So könnte teilweise auch eine unerwünschte Wirkung erzielt werden.“ Brigitte Viefers von der FDP machte darauf aufmerksam, dass es gerade für Sevelen auch noch den Namenszusatz „Töpferdorf“ geben könnte. Denn für die Handwerkskunst ist der Ort ebenfalls bekannt, der Töpfermarkt, der regelmäßig am 3. Oktober stattfindet, ist eine feste Institution.