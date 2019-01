Ausflugstipp zum Wochenende: In Geldern wacht der Drache auf

In Geldern wacht der Drache auf

Da kommt der Drache mit blitzenden Augen, geführt von den Rittersleuten. Am kommenden Sonntag, 6. Januar, ist er wieder in Geldern. Foto: R: Bechhaus/R. Bechhaus

Geldern Das „Drachen- und Feuerfest“ lockt am Sonntag nach Geldern. Ein schönes Spektakel mit Mittelaltermarkt, Feuer-Akrobatik und einem Ungeheuer.

Um etwa 11 Uhr wird der Drache am Sonntag auf dem Gelderner Marktplatz erwachen. Rundherum gibt es einen urigen Mittelaltermarkt, und es gibt viele Mitmach-Angebote für Kinder.

Das Ungeheuer, um das sich am 6. Januar alles dreht – eine große, bewegliche Figur, die mit den Augen blitzen kann – gehört der Fantasy-Gruppe „Ritterschaft zu Kalios“. Die Truppe baut ein Ritterlager auf dem Platz auf und wird dort einen der wichtigsten Programmpunkte für die kleinen Besucher gestalten. Die Kinder sind eingeladen, mit den Darstellern den Schwertkampf zu trainieren. Gegen etwa 13.30 Uhr haben sie nämlich den Auftrag, den Drachen zu befreien, woran die „bösen Ritter“ sie hindern wollen.

Haben die Kinder ihre Mission erfüllt, dann startet mit dem Drachen vorneweg ein Fest-Umzug durch die Stadt unter den Klängen musizierender Spielleute. An mehreren Stationen und zuletzt um etwa 15.30 Uhr noch einmal auf dem Marktplatz gibt es eine Feuer-Akrobatik-Show. Die Feuerwehr ist an diesem Tag nicht nur für die Sicherheit da: Wehrleute ziehen auch mit einer historischen „Spritze“ mit.

Es ist das dritte „Drachen- und Feuerfest“ in Geldern, und die Veranstaltung ist schon ein Besuchermagnet. In den sozialen Netzwerken sei die Resonanz riesig, meldet Gerd Lange von den Organisatoren, den Geschäftsleuten im Werbering. „Und das ist ja nur ein Bruchteil dessen, was dann wirklich los ist.“