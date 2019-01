Straelen : Sperrungen auf der K 41 in Straelen

Straelen Die Kreisstraße 41 (Holter Straße) in Straelen zwischen der L 480 und der L 2 in Holt wird erneuert und verbreitert. Die Arbeiten dafür beginnen am Montag, 7. Januar. Die umfangreiche Maßnahme ist in drei Bauabschnitte unterteilt.

