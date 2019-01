Investitionsprogramm : Wachtendonk baut Wirtschaftswege aus

Wachtendonk Eine sechsstellige Summe steckt die Gemeinde Wachtendonk in den nächsten Jahren in den Ausbau ihrer Wirtschaftswege. Das ergibt sich aus dem Investitionsprogramm für 2019 bis 2022, das der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung des Jahres einstimmig beschlossen hat.

Für das Jahr 2019 stehen die Gelinter Straße und der Schopsweg auf dem Programm. Dafür sind 92.000 beziehungsweise 22.000 Euro kalkuliert. Der Schopsweg wird aber nur ausgebaut, wenn eine Vereinbarung über eine freiwillige Kostenbeteiligung der Anlieger vorliegt. Von dem Erheben von Anliegerbeiträgen wird abgesehen bis zum Abschluss der Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen zur Beitragserhebung. In die Vereinbarung zum Schopsweg wird eine entsprechende Klausel aufgenommen, außerdem, dass bei einer richterlichen Ablehnung der gemeindlichen Beitragserhebung eine Zahlung des freiwillig vereinbarten Beitrags entfällt. Der auf der Gelinter Straße betroffene Abschnitt reicht vom Graben an der Einmündung Heyweg bis zur Kreuzung Gelinter Straße Nummer 9 und beinhaltet den Ausbau von 300 Metern des Schopswegs.

Für 2020 steht ein Teilstück des Hegskeswegs an mit Planungs- und Ausbaukosten von 91.000 Euro. 2021 sieht den Genenger Weg und den Kootweg vor (100.000 und 30.000 Euro). Für 2022 ist der Schapsdyck von der K 23 bis zum Kleinepaasweg vorgesehen mit Planungs- und Ausbaukosten von 130.000 und 39.000 Euro.



