Schwimmen: SC Delphin erstmals mit zwei Teams beim NRW-Finale

GELDERN (RP) Der SC Delphin Geldern hat es zum ersten Mal geschafft, sich mit zwei Mannschaften für das NRW-Finale der DMSJ zu qualifizieren.

Gerade in einem Mannschaftswettbewerb profitieren die Startgemeinschaften von der Möglichkeit, aus einer großen Anzahl von Aktiven auswählen zu können. Dagegen sind die Mittel des doch eher kleinen SC Delphin Geldern überschaubar. Doch den zahlenmäßigen Nachteil machten die Gelderner Schwimmer mit Einsatz und Kampfeswillen wett. Insbesondere die Mädchen verbesserten sich im Laufe des Wettbewerbes, der inklusive des Finales drei Termine umfasste, in der Gesamtzeit um eine Minute und elf Sekunden. Im Schnitt schwammen sie also im Finale in jeder Staffel 14,2 Sekunden schneller als bei der Vorentscheidung. Die Jungen steigerten sich im Schnitt um sieben Sekunden. Beide Gelderner Mannschaften verbesserten sich im Finale auf jeweils Platz zwölf.