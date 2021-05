Einsatz in Willich : Feuerwehr löscht Kellerbrand

47 Kräfte waren im Einsatz. Foto: Feuerwehr Willich

Willich Am Sonntag ist die Feuerwehr Willich zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Kochstraße ausgerückt. Im Keller des Gebäudes war ein Feuer ausgebrochen. Es gab keine Verletzten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Sonntag gegen 7.40 Uhr hat es im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Kochstraße in Willich gebrannt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten bereits alle Bewohner das Gebäude verlassen. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Brandbekämpfung mit einem Strahlrohr in den Keller vor. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer bekämpfen. Aufgrund der Rauchentwicklung im Gebäude setzten sie einen Hochdrucklüfter zur Entrauchung ein. Sie kontrollierten alle Wohnungen und übergaben die Einsatzstelle an das Ordnungsamt und der Polizei. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Einsatz war für die 47 Einsatzkräfte des Löschzugs Willich und des Rettungsdienstes um 9.45 Uhr beendet.

(emy)