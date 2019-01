Geldern : Realschule An der Fleuth lädt Viertklässler ein

Geldern Die Realschule An der Fleuth lädt die Familien der heutigen Viertklässler zum Besuch ein und will sich ihnen mit allen Facetten präsentieren. Am Freitag, 11. Januar, öffnet die Schule dazu zwischen 17 und 19 Uhr ihre Türen, und zwar am Schulstandort am Westwall 10 in der Gelderner Innenstadt.

