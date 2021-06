Fördermittel für den Sport : Barbara Hendricks stellt Geld für den Sport in Aussicht

Barbara Hendricks stellt Geld für den Sport in Aussicht

Geldern/Kreis Kleve Die SPD-Bundestagsabgeordnete besuchte das Gelderner „Sporthaus“. Auch der Kreis Kleve soll vom Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ profitieren.

(him) Die SPD-Bundestagsabgeordnete Barbara Hendricks folgte jetzt der Einladung ins Gelderner „Sporthaus“ und hatte gleich einmal gute Nachrichten mitgebracht. Die Bundesregierung hat ein zwei Milliarden Euro starkes Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ aufgelegt, mit dem Kinder und

Jugendliche nach der Pandemie gezielt gestärkt werden sollen. Unter anderen umfasst das Paket die Unterstützung von Ferienfreizeiten und außerschulischen Angeboten – inklusive der Spiel-, Sport- und Bewegungsangebote der Vereine vor Ort. Die Verteilung der Gelder auf Landes- und Kreisebene soll in den nächsten Wochen zügig geregelt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt des Treffens, an dem auch SPD-Bundestagskandidat Bodo Wißen und Sigrid Eicker, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Kreistag, teilnahmen, bildete die Sportstättenförderung im Kreis Kleve. Lutz Stermann, Vorsitzender des Kreissportbundes, wies darauf hin, dass im Rahmen des Landesprogramms „Moderne Sportstätten 2022“ bereits 5,1 Millionen Euro für die Sanierung von Sportanlagen im Kreisgebiet ausgeschüttet worden sind. Hinzu kommen Fördermittel aus dem Konjunkturpaket der Bundesregierung mit dem Titel „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Der Sport im Kreis Kleve soll hiervon mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 4,4 Millionen Euro profitieren.