Kreis Kleve : Beratung für Studieninteressierte

Blick auf den Klever Campus der HSRW. Dort und in Kamp-Lintfort können sich Studieninteressierte am 23. Juni beraten lassen. Foto: Markus van Offern

Kreis Kleve Langer Informationsabend an der Hochschule Rhein-Waal am 23. Juni. Die ZSB steht sowohl vor Ort in Kleve und Kamp-Lintfort als auch im virtuellen Beratungsraum für Fragen von Interessierten rund um das Thema Studium zur Verfügung.

„Was genau ist eigentlich ein NC?“, „Ist ein Hochschul- oder ein Universitätsstudium passender für mich?“, „Wie entscheide ich mich für den ‚richtigen‘ Studiengang?“, und „Was kann man überhaupt an der Hochschule Rhein-Waal (HSRW) studieren?“ Diese Fragen und viele mehr beantworten die Mitarbeiter der Zentralen Studienberatung (ZSB) am 23. Juni bei der jährlichen, landesweiten Veranstaltung „Langer Abend der Studienberatung“.

Die ZSB steht sowohl vor Ort in Kleve und Kamp-Lintfort als auch im virtuellen Beratungsraum für Fragen von Interessierten rund um das Thema Studium zur Verfügung. Auch Studierende aus den verschiedenen Fakultäten der HSRW stehen am 23. Juni Rede und Antwort, um einen ganz persönlichen Blick in den Studienalltag in Kleve oder Kamp-Lintfort zu geben. Hochschulsport und -musik stellen ebenfalls ihr vielfältiges Angebot vor, denn ein Studium beinhaltet natürlich noch viel mehr als Vorlesungen und Seminare.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Sie findet am Donnerstag, 23. Juni, von 17 bis 19 Uhr am Campus Kleve statt, und zwar im Forum des Hörsaalzentrums. Zur gleichen Zeit wird auch auf dem Campus Kamp-Lintfort in Gebäude 4 Beratung angeboten. Im Internet ist die zentrale Studienberatung abrufbar unter der Adresse https://hsrw.info/uat46.