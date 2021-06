Gelderner Schausteller in Not : „Aktion Kirmesduft“: Gewinner stehen fest

Gelderner Schausteller in Not

Geldern Insgesamt konnten die Stadtwerke und Marktbeschicker 1000 Euro für Süßes und Lose einsammeln. Mit dem Geld sollen im nächsten Jahr Menschen unterstützt werden, die sich sonst keinen Kirmesrundgang erlauben können.

Am Pfingstwochenende feiert man in Geldern eigentlich Kirmes. Da das Volksfest erneut der Corona-Pandemie zum Opfer fiel, gab es vor den Feiertagen auf dem Wochenmarkt eine besondere Aktion: Marktbesucher waren dazu aufgerufen, sich an den Ständen mit „Kirmesduft für zu Hause“ zu versorgen. Gegen eine kleine Spende erhielten sie Popcorn, Lakritz und weitere Leckereien. Passend zum Kirmesmotto wurden außerdem Lose verteilt. Die gesammelten Gelder haben Stadtwerke und Marktbeschicker auf 1000 Euro aufgerundet. In Rücksprache mit dem Schaustellerverband werden sie im kommenden Jahr genutzt, um den Menschen einen vergnüglichen Kirmesrundgang zu ermöglichen, die ihn sich vielleicht nicht so ohne weiteres leisten können. „Erfahrungsgemäß kommen vor einem Feiertagswochenende viele Kunden zum Wochenmarkt. Ihnen wollten wir eine kleine Freude bereiten und die Pfingsttage trotz fehlender Kirmes im wahrsten Sinne des Wortes versüßen“, erläutert Lisa Kastner, eine der drei Vorsitzenden der Marktgemeinschaft, die Idee. Stadtwerke-Geschäftsführerin Jennifer Strücker ergänzt: „Die Gelderner Pfingstkirmes ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und ein wichtiges Event für die zahlreichen Schaustellbetriebe der Region. Mit einer Spendensammlung wollten wir zeigen, dass wir die Sorgen und Nöte dieser Branche ernst nehmen. Schließlich möchten wir uns alle 2022 wieder unbeschwert ‚Voel Gloecks in de Kermes‘ wünschen.“ Die Kunden freuten sich über die kleine Abwechslung, auch die „Kirmeslose“ wurden gerne mitgenommen. Mittlerweile ist auch ausgelost worden. Die Gewinnnummern sind auf der Homepage www.stadtwerke-geldern.de zu finden.