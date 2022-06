Kreis Kleve : Presseclub im Kreis Kleve mit neuer Führungsspitze

Kreis Kleve Einblicke in die Tagesabläufe eines Bundestagsabgeordneten bot Stefan Rouenhoff (CDU) dem Presseclub im Kreis Kleve. Der Presseclub hat nun einen neuen Vorstand.

(RP) Einblicke in die Tagesabläufe eines Bundestagsabgeordneten bot Stefan Rouenhoff (CDU) dem Presseclub im Kreis Kleve. Die Mitglieder des Vereins, dem in der Region tätige Journalisten und Öffentlichkeitsarbeiter angehören, trafen sich im Landgasthof Westrich in Bedburg-Hau. Rouenhoff ließ keinen Zweifel daran, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine den politischen Tagesablauf in der Bundeshauptstadt sehr deutlich beeinflusse. Beim Blick auf die Heimatregion streifte der aus Goch stammende Bundespolitiker das Thema Betuwe-Linie, unterstrich seine Forderung nach Verbesserungen beim öffentlichen Nahverkehr und den Nahverkehrszügen, stellte die Chancen des Airport Weeze für den Niederrhein heraus und schloss sich den Erwartungen nach mehr Gewerbeflächen für die Städte und Gemeinden im Kreisgebiet an.