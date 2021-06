Handball : Riesenjubel – TV Aldekerk ist Zweitligist

Aufstiegsjubel mit goldenem Konfetti: Die Spielerinnen des TV Aldekerk feierten ausgelassen ihren großen Erfolg. Foto: Norbert Prümen

Kerken Die Mannschaft ist nach dem 24:22-Sieg im Relegations-Rückspiel gegen die SG Kirchhof am Ziel. Das wird ausgelassen gefeiert – auch mit einem Ständchen für die überragende Torhüterin Tugce Cengiz, die Geburtstag hatte.

Von Carsten Bleckmann und Joachim Schwenk

Der Jubel auf der Bank begann schon gut 70 Sekunden vor dem Ende der Partie, weil da abzusehen war, dass der TV Aldekerk Einmaliges erreichen würde. Beim Abpfiff gab’s endgültig kein Halten mehr bei den Spielerinnen des ATV. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte hat ein Frauen-Team des Klubs den Aufstieg in die Zweite Handball-Bundesliga geschafft. Die Mannschaft von Trainerin Yvonne Fillgert gewann am Mittwochabend in der Vogteihalle das Relegations-Rückspiel gegen die SG Kirchhof mit 24:22 (13:8) und hat nach dem 27:27 im ersten Duell beim Drittletzten der Zweiten Liga den Sprung nach oben geschafft, was noch lange nach der Partie ausgelassen gefeiert wurde. „Dieser Erfolg ist einfach nur geil. Wir haben verdient gewonnen – vor allem, weil wir eine tolle Abwehr gespielt haben“, sagte Fillgert.

Es war schon weit vor dem Anpfiff alles gerichtet für ein großes Handball-Fest, da erstmals seit Monaten wieder Fans in der Vogteihalle zugelassen waren. Gut 100 Zuschauer, viele in Trikots des ATV, feuerten die Mannschaft an, sorgten mit Rasseln oder Klatschpappen für eine tolle Atmosphäre bei einer der größten Partien in der Geschichte des Vereins. ATV-Spielerin Angelina Huppers, die wegen einer Operation nach einem Nasenbeinbruch erneut zuschauen musste, saß mit einer großen Trommel auf der Tribüne und leistete bei der Unterstützung für ihre Teamkolleginnen auf dem Feld Schwerstarbeit. Auch einige Akteure der Aldekerker Herren-Mannschaft waren unter den Zuschauern, um den Frauen im Klub beim letzten Schritt hinauf in Liga zwei die nötige Rückendeckung zu geben.

Das half. Denn der TV Aldekerk erwischte einen guten Start und lag schnell mit 3:1 vorn. Zwar leistete sich die Mannschaft in der Offensive anschließend eine kleine Auszeit, weil ihr der eine oder andere technische Fehler unterlief und sie deshalb nach dem 4:4 (7.) fast neun Minuten ohne Treffer blieb. Doch dies fiel nicht entscheidend ins Gewicht.

Denn der ATV leistete in der Defensive mit einer sehr offensiven und aggressiven Deckung bemerkenswerte Arbeit. Und er hatte in Torhüterin Tugce Cengiz, die am Mittwoch ihren 25. Geburtstag feierte, wie schon im Hinspiel einen großen Rückhalt. Deshalb konnte der Drittletzte der Zweiten Liga nur zweimal (4:3, 5:4) in Führung gehen. Dann fand die Mannschaft von Trainerin Yvonne Fillgert auch in der Offensive wieder ihren Rhythmus. Sie setzte sich über 8:5 (20.) deutlich auf 12:6 (25.) ab und ging mit einem Fünf-Tore-Vorsprung in die Kabine.

Torhüterin Tugce Cengiz machte sich mit einer überragenden Leistung wohl selbst das schönste Geschenk zu ihrem 25. Geburtstag. Foto: Norbert Prümen

Doch das war es noch lange nicht für den TV Aldekerk. Die SG Kirchhof steigerte sich in Hälfte zwei, arbeitete in der Abwehr nun konzentrierter. Und die Dänin Frederikke Siggaard im Tor der Gäste wurde in doppelter Hinsicht zum wichtigen Faktor für ihr Team. Zum einen, weil sie in ihrem letzten Spiel für die SG einige große Chancen des ATV mit Paraden vereitelte. Zum anderen, weil sie bei vielen Angriffen ihrer Mannschaft auf die Bank eilte, damit die Gäste den Druck auf die Aldekerker Abwehr mit einer siebten Feldspielerin erhöhen konnten. Die Folge: Die Partie war spätestens wieder offen, als Kirchhof in der 45. Minute auf 15:16 verkürzt hatte.

Doch das Fillgert-Team überstand diese heikle Phase, weil sich Torhüterin Tugce Cengiz mit einer überragenden Leistung wohl selbst das schönste Geschenk zum Geburtstag machte und in einigen Szenen verhinderte, dass der Gegner die Partie komplett drehen konnte. Der ATV steigerte sich dann zur rechten Zeit im Angriff und baute den Vorsprung erneut aus. Spätestens als Birga van Neerven in der 53. Minute das 20:16 erzielt hatte, stand das Tor zur Zweiten Liga sperrangelweit offen. Und das Team ging hindurch, obwohl es kurz vor Schluss nach zwei Zeitstrafen sogar zwei Spielerinnen weniger auf dem Feld hatte. Dann begann die große Aufstiegssause – auch mit einem Ständchen für Geburtstagskind Tugce Cengiz.