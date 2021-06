Die Rückkehr auf den Platz : Ab Sonntag könnten Fußballspiele angepfiffen werden

Kreis Kleve Wenn der Trend sich bestätigt, wäre Kontaktsport mit bis zu 100 Personen erlaubt. Doch im Kreis Kleve/Geldern gibt es noch keine Anfragen für Partien. Das hat Gründe.

Im Kreis Kleve/Geldern steht bereits fest, dass es bei den Senioren in den Kreisligen keine großen Veränderungen geben wird. „Im Fußballausschuss herrscht Einigkeit darüber, dass wir die Gruppen so lassen wollen, wie sie in der abgebrochenen Saison zusammengestellt waren. Es kann natürlich durch Rückzüge von Teams oder der Meldung neuer Mannschaften geringfügige Veränderungen geben“, sagt Holger Tripp. In die konkrete Planung könne man allerdings erst einsteigen, wenn sicher sei, wann die Saison denn beginnen könne. „Ich hoffe, dass wir in 14 Tagen schon etwas mehr wissen“, sagt Tripp.