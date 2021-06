Aufenthalt über zwölf Stunden : Niederlande verlangen PCR-Test für Urlauber

Nimwegen Die Niederlande verschärfen die Bestimmungen und verlangen künftig schon bei Einreisen aus Deutschland einen PCR-Test. Ausgenommen sind Aufenthalte unter zwölf Stunden. Gleichzeitig lockert Deutschland die Regeln für die Nachbarn, auch Urlaub ohne anschließende Quarantäne ist möglich.

Diese Testpflicht könnte auch bald wieder entfallen, sobald Deutschland als Ganzes nicht mehr als „orangefarbenes“ Land, sondern als „gelbes“ Land eingestuft wird, heißt es von der Sprecherin. Das könnte aufgrund der fallenden Inzidenzen in Deutschland zeitnah geschehen. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen setze sich dafür ein, dass es so bald wie möglich weitere Erleichterungen im Grenzverkehr gebe.

Und das, obwohl die Sieben-Tage-Inzidenz in den Niederlanden mit 121 Infektionen pro 100.000 Einwohner (Stand: 31. Mai) noch immer deutlich höher ist als in der Bundesrepublik.

Die deutsche Bundesregierung geht unterdessen den entgegengesetzten Schritt und entschärft die Einreisebestimmungen für die Niederlande in Anbetracht sinkender Inzidenzen auf beiden Seiten der Grenze. Das Nachbarland gilt künftig nicht mehr als Hochinzidenzgebiet, sondern als Risikogebiet, wie das Robert-Koch-Institut am Freitag mitteilte. Damit wird die generelle Quarantänepflicht für Einreisende aus diesen Ländern aufgehoben. Durch einen negativen Corona-Schnelltest bei der Einreise können Grenzgänger dann zehn Tage Isolation umgehen. Nach einem Aufenthalt in einem Risikogebiet kann die häusliche Quarantäne vorzeitig beendet werden, wenn ein negativer Testnachweis vorliegt. Durch die Option der Freitestung bräuchte es also auch nach einem Urlaub in den Niederlanden keine Quarantäne mehr.