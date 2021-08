Musik in Geldern : Drei Bands im Bus beim „Geldernsein“

Geldern Das Musikfestival läuft wegen Corona in diesem Jahr anders ab. Die Bands kommen am 21. August zum Publikum.

Die Bands befinden sich jeweils auf dem Oberdeck des London-Busses. Nach dem vorläufigen Zeitplan spielt Chamäleon ab 16 Uhr auf dem Markt und ab 17.30 Uhr am Schwarzen Pferd am Ostwall. HEEN ist zu erleben ab 18.30 Uhr an Malo’s Bistro in der Glockengasse und ab 19.30 Uhr am Schwarzbrenner in der Glockengasse. Scruffyheads spielen ab 20.30 Uhr an Malo’s Bistro und ab 21.30 Uhr am Schwarzbrenner. Die Organisatoren danken den teilnehmenden Gastronomen für die Zusammenarbeit. Eine rechtzeitige Tischreservierung bei den jeweiligen Lokalen wird empfohlen. Es gilt das Corona-Hygienekonzept der Lokale.