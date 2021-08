Konzerte im Gelderland : Teufelsgeiger und Jazzgitarrist

Das ungewöhnliche Duo ist bei zwei Konzerten in Kerken und Geldern zu erleben. Foto: Spütz

Kerken/Geldern Nach der Corona-Zwangspause treten die beiden Kölner Künstler Klaus, der Geiger, und Marius Peters im Rahmen ihrer Tournee in Kerken und Geldern auf. Dabei sind zwei unterschiedliche Charaktere zu erleben.

Jeder, der einen Auftritt dieses Duos hautnah miterleben durfte, wird garantiert über ein seltenes und rauschendes musikalisches Erlebnis berichtet haben. Seit mehr als sechs Jahren touren die beiden Vollblutmusiker Klaus, der Geiger, der mit bürgerlichem Namen Klaus von Wrochem heißt, und Marius Peters durch Deutschland. Sie fühlen sich auf kleinen Bühnen genauso wohl wie auf den ganz großen.

Marius Peters ist ein 31-jähriger Kölner Gitarrist. Er hat nach 13 Jahren klassischer Ausbildung und zahlreichen ersten Preisen bei nationalen und internationalen Gitarrenwettbewerben seinen Schwerpunkt auf den Bereich der Klassik und des Jazz gelegt.

Info Auftritte in Kerken und Geldern Kerken Donnerstag, 12. August, 18 Uhr, Obereyller Straße 113, Ridderbeckshof bei Familie Peschers Geldern Freitag, 13. August, 18 Uhr, Wasserturm Geldern am Bahnhof Kosten Anmeldungen sind für diese Veranstaltungen nicht erforderlich, der Eintritt ist jeweils frei, es geht ein Hut herum. Es wird empfohlen, Corona-Schutzmasken mitzubringen.

Klaus von Wrochem hat die 80er-Marke bereits überschritten. Er spielte nach seinem Studium in renommierten Orchestern, arbeitet beim WDR. Bekannt ist er als „Klaus, der Geiger“, der als Straßenmusiker und Protestsänger unter anderem in der Anti-AKW-Bewegung der 1980er Jahre tätig war und arbeitet als freischaffender Künstler. Beim Gelderner Straßenmusiker-Treffen ist er einige Male mit der extra für diese Veranstaltung gebildeten „Streicherbande“ in der Innenstadt aufgetreten.

Kennengelernt haben sich die beiden Musiker vor gut sechs Jahren in Köln, als bei einem Auftritt von Peters „der Geiger“ ungefragt auf die Bühne stürmte und sich mit seinem Geigenspiel in die Vorführung einbrachte. Es war die Geburtsstunde der wohl ungewöhnlichsten „Boy-Group“.

Beide haben im Bereich Klassik und Jazz an der Musikhochschule in Köln studiert, der eine 50 Jahre früher als der andere. Beide verbindet die Vorliebe für die Musik, insbesondere für die des argentinischen Bandoneon-Spielers und Komponisten Astor Piazzolla und des als „Teufelsgeiger“ in die Musikgeschichte eingegangenen Niccolo Paganini. Von diesem glaubten vor 200 Jahren die Leute wegen seines virtuosen Geigenspiels, er sei mit dem Teufel im Bunde.