Literatur in Geldern : Die Krimi-Cops lesen in der Ja-Lounge

Geldern Das Hotel und die Gelderner Buchhandlungen starten die Reihe „Gemeinsam Lesen in Geldern“. Eintrittskarten gibt es bei den Veranstaltern.

Die Kooperation „Gemeinsam Lesen in Geldern” startet mit einem Krimiabend in der Lounge des Ja-Hotels in Geldern. Am Donnerstag, 16. September, ab 19.30 Uhr präsentieren die Krimi-Cops ihren neuesten Krimi in der gemütlichen, besonderen Atmosphäre der Lounge.