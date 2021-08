Kabarett in Wachtendonk : Martin Zingsheim an Wachtendonks Burgruine

Martin Zingsheim an Wachtendonks Burgruine

Kabarett in Wachtendonk

Martin Zingsheim präsentiert sein neues Programm in Wachtendonk. Foto: www.tomasrodriguez.de/tomas rodriguez

Wachtendonk Der mehrfach ausgezeichnete Comedian aus Köln präsentiert in der Reihe „Summer Mix ´21“ am 7. August sein neues Programm „aber bitt mit ohne“.

In der Reihe „Summer Mix ´21“ freuen sich die Veranstalter Kulturkreis Wachtendonk, Werbegemeinschaft „Wir für Wachtendonk und Wankum“ und Wankumer Heimatbund auf Martin Zingsheim. Der mit Auszeichnungen überhäufte Comedian aus Köln, präsentiert sein brandneues Programm „aber bitte mit ohne“ an der Burgruine Wachtendonk. Der Auftritt beginnt am Samstag, 7. August, 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr).