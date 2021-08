Klassik in Walbeck : „La Bohème“ im Walbecker Freibad

Geldern Die „Oper im Espresso-Format“ hat aus Pandemie-Gründen einen neuen Spielort. Ein Streichquartett und drei Opernsänger bieten die Hits aus Puccinis Meisterwerk.

Nach der coronabedingten Zwangspause im Vorjahr findet am Dienstag, 17. August, wieder die beliebte und kostenlose „Oper im Espresso-Format“ statt, informiert die Stadt Geldern. Der Verein „Music To Go“ wird in einer 90-minütigen Kompaktversion den Opern-Klassiker „La Bohème“ von Giaccomo Puccini präsentieren. Ein Streichquartett fungiert wieder als Orchester, drei Opernsänger bringen in 75 Minuten die beliebten „Hits“ der Oper auf die Bühne.

Initiatorin der Veranstaltung ist ein weiteres Mal Désirée Brodka. Sie etablierte in NRW nicht nur das Projekt „Oper im Taschenbuchformat“, zum Beispiel mit Mozarts „Zauberflöte“ (2015). Mit dem gemeinnützigen Verein „Music To Go“ präsentierte sie 2019 an der Unterführung am Gelderner Bahnhof unter anderem schon „La Traviata“ von Giuseppe Verdi. In diesem Jahr wird das beliebte Oper-Format aus Pandemie-Gründen aber im Walbecker Waldfreibad stattfinden. „Der Grund für die Verlegung ist, dass der Platz am Niersforum für die gewohnte Anzahl der Zuschauer unter Coronabedingungen nicht ausreicht“, sagt Rainer Niersmann, Leiter des Gelderner Tourismus- und Kulturbüros. „Zudem können wir den Bereich am Nierspark nicht komplett absperren, sodass es unmöglich wäre, die momentan notwendigen Kontaktlisten zu führen.“