Edeka könnte noch vor Weihnachten eröffnen : Kapuzinertor wächst in die Höhe

Es geht voran mit dem Bau des Einkaufszentrums mit Edeka-Markt auf dem früheren Gelände des Berufskollegs. DIe Fertigbauteile werden bis Himmelfahrt aufgestellt. Das Gebäude wird verklinkert. Solaranlage und Dachbegrünung.

Nachdem es für den Beobachter lange Zeit so aussah, als gehe es gar nicht voran, wächst der Bau für das Einkaufszentrum Kapuzinertor am Ostwall nun rasant in die Höhe. Zum Sandsteg hin steht die Wand der Fertigbauteile bereits, die Grundstruktur des Gebäudes lässt sich schon nachverfolgen. Läuft es weiter so gut, könnte das Aufstellen schon vor Christi Himmelfahrt beendet sein, heiß es am Mittwoch beim Ortstermin auf der Baustelle, sagt Bastian Gärtner, Projektbeauftragter aus dem Gelderner Architekturbüro Hanssen. „Wir hatten ja versprochen, bis zur Pfingstkirmes soweit zu sein“, so Investor Gerd Janssen, der gemeinsam mit Reinhard Fleurkens für das Projekt verantwortlich ist. „Nun gibt es zwar leider keine Kirmes, aber wir sind im Zeitplan.“