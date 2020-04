In mehreren Läden : Langenfeld summt: Ab sofort gibts gratis Blumensamen

In mehreren Läden

Langenfeld Langenfeld summt: Von Donnerstag an werden Samentütchen in Läden verschenkt. Wer etwas für den Lebensraum von Bienen und anderen Insekten tun möchte, kann dies im eigenen Garten tun: mit blühenden Blumen.

Die sonst übliche Verteilung dieser Samentütchen beim Frühlingserwachen-Wochenende oder sonstigen Veranstaltungen am Stand des städtischen Klimaschutzteams ist laut Hecker wegen der Corona-Beschränkungen entfallen. „In Zusammenarbeit mit dem Citymanagement wurde eine Verteilmöglichkeit über den Langenfelder Einzelhandel organisiert.“

In den folgenden Läden sind nach Angaben von Stadtsprecher Andreas Voss ab Donnerstag, 30. April, Samentütchen gratis erhältlich: Toom-Baumarkt (Hardt 2-4), Edeka- Frischecenter Hövener (Kaiserstraße 20 und Schneiderstraße 17), Rewe-Supermärkte Dreschmann & Ludwig (Hugo-Zade-Weg 4, Hauptstraße 41 und Opladener Straße 120), Trinkgut-Getränkemarkt Luck (Schneiderstraße 13) sowie Rheinkiesel Naturkost (Solinger Straße 23).

„Die Samenpäckchen haben einen Inhalt von etwa zehn Gramm“, sagt Verena Wagner vom städtischen Klimaschutz-Team. „Diese Menge reicht für fünf bis zehn Quadratmeter.“ Die Mischung für eine naturnahe Gestaltung enthalte auch viele mehrjährige Wildblumenarten, die sich zum Teil erst nach ein bis zwei Jahren zur vollen Blütenpracht entwickeln. „Bei der richtigen Pflege – also einer Mahd nur im späten Frühjahr und im Herbst – dürften sie auch in den kommenden Jahren ein Magnet für Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und Co. sein.“