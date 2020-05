Energiegewinnung in Dormagen : evd rät zum schnellen Bau von Solaranlagen

Energiegewinnung in Dormagen

Dormagen Experten rechnen damit, dass die von der Bundesregierung festgesetzte 53-Gigawatt-Deckelung bei der Solarförderung im Herbst erreicht sein wird. Wer noch von der EEG-Einspeisevergütung profitieren möchte, sollte sich jetzt für einen schnellen Bau der Anlage entscheiden.

Der heimische Energieversorger evd empfiehlt Dormagenern, die beabsichtigen, in nächster Zeit eine Photovoltaik auf ihrem Haus zu installieren, dieses Vorhaben bald in die Tat umzusetzen. Denn: Experten gehen davon aus, dass in der zweiten Jahreshälfte die von der Bundesregierung festgelegte 52-Gigawatt-Deckelung bei der Solarförderung erreicht sein wird. Das bedeutet konkret, sagt evd-Pressesprecherin Carina Backhaus, „dass es danach keine EEG-Einspeisevergütung mehr für Neuanlagen bis 750 Kilowatt geben könnte“.