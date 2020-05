Ministerpräsidentenkonferenz : Merkels Mühen mit Ministerpräsidenten

Berlin Die Bundeskanzlerin pocht auf gemeinsame Corona-Leitlinien. Aber der Druck aus den Ländern vor der nächsten Schalte am Mittwoch wächst. Werden die Perspektive für Gaststätten schneller kommen als geplant?

Die Frage an Angela Merkels Regierungssprecher drängt sich auf. Ob die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin zu den Corona-Maßnahmen am Mittwoch nicht überflüssig sei, wenn sowieso alle Bundesländer inzwischen machen, was sie wollen, wird Steffen Seibert am Montag in Berlin gefragt. Da hatte Niedersachsen gerade angekündigt, bereits vom 11. Mai an Gaststätten und ab 25. Mai Hotels unter strengen Auflagen stufenweise wieder zu öffnen. Dabei war bei der Schalte am vorigen Donnerstag vereinbart worden, diesen sensiblen Bereich erst beim übernächsten Mal zu besprechen.