Virus stammt aus Labor in Wuhan : Trittin fordert von Bundesregierung Klärung zu Pompeos China-Vorwurf

Virus stammt aus Labor in Wuhan

Berlin Das Coronavirus stammt aus einem Labor in Wuhan, sagte US-Außenminister Mike Pompeo. China streitet dies vehement ab. Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin hat nun eine unabhängige Untersuchung für die Klärung der schweren Vorwürfe gefordert.

Angesichts der schweren Vorwürfe von US-Außenminister Mike Pompeo in der Corona-Krise gegen China hat der Grünen-Politiker Jürgen Trittin eine unabhängige Untersuchung gefordert. Die Bundesregierung müsse sich für eine Klärung durch die Weltgesundheitsorganisation WHO einsetzen, erklärte das Mitglied des Auswärtigen Ausschusses am Montag.