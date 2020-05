Kritik aus Bayern : Söder ein „bisschen unglücklich“ über Lockerungen anderer Bundesländer

Penzberg Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat das Vorpreschen einzelner Bundesländer bei der Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen kritisiert. In Sachsen-Anhalt etwa dürfen sich seit Montag fünf Menschen gemeinsam in der Öffentlichkeit aufhalten.

Söder sei ein „bisschen unglücklich“ darüber, dass manche Länder jetzt schon über das hinausgingen, was man zwischen Bund und Ländern vergangene Woche vereinbart habe, sagte der CSU-Vorsitzende am Montag bei einer Pressekonferenz nach einem Besuch im Roche-Entwicklungslabor im oberbayerischen Penzberg. Über das weitere Vorgehen werde man nun bei der nächsten Schaltkonferenz von Bund und Ländern an diesem Mittwoch beraten, kündigte er an.