Geflüchtete strömen in deutsche Städte : Kommunen fordern schnelle finanzielle Hilfe und gerechte Verteilung der Ukraine-Flüchtlinge

Am Berliner Hauptbahnhof kamen auch am Sonntag Tausende Ukrainer an, die nun Unterkünfte suchen. Foto: dpa/Paul Zinken

Exklusiv Berlin Die kommunalen Spitzenverbände fordern Bund und Länder zu einer schnellen steuernden und finanziellen Hilfe für die Geflüchteten aus der Ukraine auf. Die Menschen müssten gerecht auf alle Kommunen in Deutschland verteilt werden. Bund und Länder müssten alle Kosten tragen.

Von Birgit Marschall Korrespondentin im Berliner Parlamentsbüro

Die deutschen Kommunen haben Bund und Länder angesichts der großen Flüchtlingswelle aus der Ukraine um schnelle administrative und finanzielle Hilfe gebeten.„Die Städte rechnen damit, dass die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine, die nach Deutschland kommen, schnell zunehmen wird“, sagte Städtetagspräsident Markus Lewe unserer Redaktion. „Der Krieg verursacht so viel Leid und Angst, dass unsere Hilfe über Spenden hinaus immer mehr gefragt sein wird. Es sind bereits Flüchtlinge in nahezu allen deutschen Städten angekommen“, sagte Lewe. „Allerdings dürften es deutlich mehr sein, weil viele Menschen noch nicht bei den Behörden registriert sind“, sagte er. „Bund und Länder müssen jetzt rasch sicherstellen, die Flüchtenden gleichmäßig auf die Länder zu verteilen und dort eine gerechte Verteilung auf die Kommunen zu organisieren.“

Bis Sonntag sind nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks UNHCR bereits 1,5 Millionen Menschen aus der Ukraine vor dem verheerenden Krieg Russlands geflohen. Davon sind bisher knapp 40.000 nach Deutschland weiter gereist. Der Migrationsforscher Herbert Brücker rechnet bereits kommende Woche mit bis zu 2,4 Millionen Menschen, die in die EU kommen werden. Wie viele von ihnen Deutschland als Ziel haben werden, ist ungewiss. In vielen anderen Ländern Europas sind die ukrainischen Communities größer als in Deutschland.

„Wir brauchen zwischen Bund, Ländern und Kommunen einen ganz engen Austausch, damit offene Fragen schnell geklärt werden können. Und wir brauchen so früh wie möglich Angaben, in welchem Umfang wir Kapazitäten vor Ort ausbauen müssen“, sagte Lewe. „Die Städte bereiten sich bereits seit Beginn des Krieges auf die Aufnahme von deutlich mehr Menschen vor, um sie unterzubringen und zu versorgen. Erste Hinweise des Bundes stellen nun klar, dass Sozialleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erbracht werden können“, erklärte der Städtetags-Chef.

Auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund forderte die Hilfe des Bundes und der Länder. „Die Ersteinrichtungen der Länder sind mit der Unterbringung der Flüchtlinge überfordert, das schaffen sie bei der sehr großen Zahl an Menschen nicht mehr. Wir brauchen jetzt sehr schnell einen Verteil-Schlüssel für die Geflüchteten aus der Ukraine“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg unserer Redaktion. „Einzelne Städte können die Unterbringung nicht allein stemmen, es ist die Solidarität aller gefragt“, so Landsberg. „Außerdem erwarten wir, dass Bund und Länder die Versorgung der Flüchtlinge komplett finanzieren. „Wir sollten sie in das System der Grundsicherung eingliedern. Dann erhalten sie Sozialhilfe, Krankenversicherung, Hilfen für Kitas und Schulen sowie für die Arbeitsmarktintegration“, sagte Landsberg.